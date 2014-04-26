احتفالية بمناسبة دخول العويران عالم مواقع التواصل الاجتماعي

احتفل سعيد العويران أسطورة الكرة السعودية بتدشين حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر، إنستجرام" في مؤتمر صحفي.

وعبر العويران في مناسبات سابقة عن ضيقه من الحسابات التي تنتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن العويران دخوله عالم مواقع التواصل الاجتماعي في احتفالية كبيرة نظمتها شركة البعد الاحترافي التي ستتولى إدارة حساباته الرسمية.

ووجه العويران صاحب الهدف المارادوني الشهير لمنتخب السعودية في بلجيكا في مونديال 1994 عن شكره للحضور، وعلى رأسهم محمد الحربي رئيس الشباب السابق والإعلاميين.