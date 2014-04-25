بالفيديو: لتنعيم الوجه والتخلص من الدبغات اليك وصفة "الكركم"

يعتبر الكركم أو "العقدة الصفراء" وهو نوع من أنواع التوابل التي تستخدم في تحضير الطعام ؛من المواد المضادة للإلتهاب والأكسدة.

لذلك ؛يلجأ إليه الناس في الهند لفوائده الصحية والتجميلية إذ يقضي على دبغات الوجه ويمنح البشرة بريقًا مميزًا.

إضافة الى ذلك ؛فإن مادة الكركمين الموجودة في الكركم تعتبر مضادة للحساسية والفطريات والمكروبات.

إليك كيفية تحضير ماسك الكركم المفيد جدًّا لأنواع البشرة كافة مع أخصائية التجميل جورجيت ريشا.

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