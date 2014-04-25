سامح حسين على قناة التحرير: أحب حمدين صباحي جداً.. والجزيرة ربنا ياخدها

هنأ الإعلامي مظهر شاهين، الفنان سامح حسين على فيلمه الجديد، ” جيران السعد “، وقال إنه لم يشاهد الفيلم حتى الآن، ولكنه عرف ممن شاهده خلوه من أي شيء ” يجرح الأسرة المصرية ” على حد قوله، وأضاف “شاهين” : “ممكن يكون فيه شوية بهارات لا نرضى عنها كمشايخ ولكنه في المجمل متناسب مع الأسرة المصرية، ويناقش قضية هامة وهي الجيرة” .

> ورد الفنان سامح حسين، خلال استضافته، ببرنامج ” الطريق” مع الإعلامي مظهر شاهين على قناة التحرير الفضائية مساء اليوم ، أنه اهتم بأن يؤكد الفيلم على قيمة ” التسامح “، حتى مع اختلاف وجهات النظر، مع طرح هذه الفكرة في قالب كوميدي.

كما أكد الفنان سامح حسين، إنه دائما ما يضع قواعد في عمله، وإذا لم يستطع الالتزام بها في الوقت الحالي، فهو على استعداد بأن يغير مهنته، وأضاف أنه عمل منذ طفولته في مهن مختلفة، منها ” نقاش وحداد مسلح ونجار “، حتى خلال فترة دراسته ليتمكن من الإنفاق على تنمية موهبة التمثيل لديه.

كما عرض شاهين، صور بعض الشخصيات وطلب من الفنان سامح حسين التعليق عليها، فعلق على صورة المرشح الرئاسي حمدين صباحي قائلا: “انتخبت حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية السابقة، وهو شخص أحبه واحترمه كثيرا هو وأسرته”، أما عن الفنان أشرف عبد الباقي فأكد ” حسين ” أنه أول من أعطاه فرصة التمثيل حتى قبل مسلسل ” راجل وست ستات ” ، عندما عمل معه بمسرحية ” حلو وكداب ” ثم فيلم ” لخمة راس” ووجه له رسالة قائلا: “متخليش حد يوقع بيننا”.

و علق “حسين” على قناة الجزيرة ساخراً “ربنا ياخدها”، وابدى استغربه لطريقة تغطياتها الصحفية للأوضاع بمصر، وأكد رضاه عن القنوات المصرية.

وعلى الجانب الإنساني، قال حسين، إنه فخور بولادته في حي شعبي بشبرا الخيمة، حيث ترك له ذكريات كثيرة منذ الطفولة من لعب كرة القدم، وأجواء رمضان، وصلاة التراويح.