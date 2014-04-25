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«الصحة العالمية»: الملاريا تقتل طفلا كل دقيقة في إفريقيا

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قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الملاريا تتسبب في وفاة طفل كل أقل من دقيقة في القارة الإفريقية بحسب تقديرات 2013.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان، عن وفاة 627 ألف طفل، خلال 2013، بسبب المرض، أغلبهم من أطفال القارة السمراء، أي بمعدل وفاة كل أقل من دقيقة حسب ما ورد في البيان.

ويأتي نشر هذه الأرقام بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي انطلق، الخميس.

وأضاف البيان أن «أطفال منطقة إفريقيا جنوب الصحراء معرضون أكثر من غيرهم للمرض بالإضافة إلى الحوامل اللواتي لم يقمن بالتطعيم والمسافرين القادمين من مناطق لا يوجد فيها المرض».

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