رونالدو: دوري الأبطال ' العاشرة ' تحولت إلى هاجس للجماهير

مدريد، (إفي): أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، أن لقب دوري أبطال أوروبا العاشر، تحول إلى "هاجس" بالنسبة للجماهير، وهو ما يضع اللاعبين تحت ضغط.

وقال رونالدو خلال تقديم حذائه الجديد في حدث ترويجي لشركة "نايك" للملابس الرياضية "مدريد تحلم بالعاشرة، وتحول هذا إلى نوع من الهاجس للجماهير، وهو ما يمثل ضغطا علينا بشكل ما، ولكن لدينا لاعبين مميزين، واقتربنا بشدة من اللقب".

وأعرب رونالدو عن ثقته في حظوظ "الملكي" في التأهل إلى نهائي دوري الأبطال هذا العام، عبر بوابة ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرين ميونخ الألماني، خصمه في إياب نصف نهائي البطولة.

وحول المباراة القارية المقبلة قال اللاعب "سنقدم مباراة مشابهة للتي خضناها في الذهاب، ونعرف أن البايرن فريق كبير، ولكن لدينا أفضلية بسيطة (الفوز بهدف)، وسنحاول استغلالها، فلدينا أسلحتنا والفريق بحالة جيدة ويتمتع بالثقة".

يذكر أن رونالدو عاد لتوه من إصابة في الفخذ أبعدته عن الفريق لمدة أسبوعين ويتعمد عليه الفريق بشدة في الفترة المقبلة، التي سيحسم خلالها لقبي الدوري ودوري الأبطال.