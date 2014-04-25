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رحيل الممثلة اللبّنانية ليلى حكيم

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رحيل الممثلة اللبّنانية ليلى حكيم رحيل الممثلة اللبّنانية ليلى حكيم

رحلت الممثلة اللبّنانية القديرة ليلى حكيم عن عمر ناهز 82 عاماً بعد صراع مع المرض.

ولقد شاركت الممثلة في العديد من المسلسلات الدرامية والكومودية التلفزيونية اللبنانية بالإضافة إلى الأفلام السينمائية. ورافقت الحكيم الجيل القديم والجيل الجديد حيث عرفت بدور الجدّة لتعرف بـ"التيتا" الأشهر في المسلسلات اللبنانية.

وستقام مراسم الدّفن غداً عند الساعة 4 في كنيسة قلب يسوع في منطقة بدارو - سامي الصّلح، فيما ستقبل التّعازي قبل الدفن بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً في صالون الكنيسة.

 

 

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