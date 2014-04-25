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شعبان يدخل المستشفى وريم البارودي تغادرها

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شعبان يدخل المستشفى وريم البارودي تغادرها شعبان يدخل المستشفى وريم البارودي تغادرها

غادرت الخميس الممثلة المصرية ريم البارودي المستشفى، بعد أن رقدت فيها حوالى ثلاثة أيام، عقب أزمة صحّية شديدة مرت بها، إذ أصيبت بحالة دوران وهبوط في الدورة الدموية.

ورفض الأطباء إعطاء البارودي أيّ نوع من أنواع الأطعمة، بل قاموا بإعطائها المحاليل الطبّية فقط، تمهيداً لاستعادة عافيتها في يومين أو ثلاثة، قبل أن تعود إلى استئناف نشاطاتها الفنّية.

ومن جانب آخر، دخل المغنّي الشعبي شعبان عبد الرحيم المستشفى إثر مروره بأزمة ضيق تنفّس، حيث قام نجله على الفور بإبلاغ طبيبه المعالج الذي أمره بضرورة دخول المستشفى، برغم رغبة شعبولا بتلقّي العلاج في المنزل، وهو ما لم تكن حالته تسمح به.

 

 

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