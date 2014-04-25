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استيلاء عدد من التجارعلى مليون و285 ألف جنيه فرق سعرسلع تمونية بسوهاج‎

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استيلاء عدد من التجارعلى مليون و285 ألف جنيه فرق سعرسلع تمونية بسوهاج‎ استيلاء عدد من التجارعلى مليون و285 ألف جنيه فرق سعرسلع تمونية بسوهاج‎

تمكنت لجنة الفحص التى شكلتها  مديرية بمحافظة سوهاج بناء على قرار اللواء محمود عتيق ،محافظ الإقليم من ضبط استيلاء عدد من التجار تابعين لإدارة تموين المنشأة علي 1مليون و285 ألف جنيه فرق سعر لعدد من المواد والسلع التمونية .

صرح بذلك شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين، وقال أن اللجنة تم تشكيلها من عدد من مفتشي ومراقبي التموين و أعضاء من الشئون القانونية وشئون التموين بعد تلقى المديرية عدد من شكاوى الأهالى وبعض بقالى التموين تفيد وجود تلاعب و قصور فى كمية المواد التمونية المخصصة لبقالى التموين  بمكتب تموين بالعسيرات .

تم اكتشاف التجاوزات وعمل تقرير مفصل عن كميات العجز وما تعادلة مالية وتحويلها للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية .

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