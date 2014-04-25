السلطات الأوكرانية تغلق 15 قناة روسية خلال أسبوع واحد

وقالت الصحفية يوليا بوستوبليسنوفا: “عناصر من هيئة الأمن الأوكرانية نقلوني وزميلي المصور في القناة إلى منطقة الحدود الأوكرانية الروسية في منطقة أوسبينسك”.

وأضافت يوليا: “يمكنني الشعور بالاطمئنان والراحة لأنني الآن في روسيا”. وذكرت الصحفية الروسية أنها وزميلها المصور توقفوا الليلة الماضية للراحة في منزل في ضواحي دونيتسك، وفي الصباح داهم المنزل رجال مسلحون ومقنعون.

وتضيف يوليا: “ألقى المسلحون المصور على الأرض، وأخذوا هواتفنا والكاميرا، بعد ذلك نقلونا بسيارة وأخبرونا أن وجودنا على الأراضي الأوكرانية يهدد أمنها واستقلالها”. من جانبها وفي تصريح لإذاعة “صدى موسكو”، ذكرت دنيا مياتوفيتش ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية الإعلام، أن هناك خطرا يهدد الصحفيين العاملين في شرق أوكرانيا وخصوصا الأجانب منهم والأوكرانيون الذين تعدهم السلطات المحلية غير مخلصين لها.

وقالت مياتوفيتش: “كانت هناك حالات عديدة تم فيها خطف صحفيين من قناة RT ومن ثم تم إطلاق سراحهم”. وأشارت مياتوفيتش إلى أن كل الصحفيين في موضع شك لدى الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم سلطة في شرق أوكرانيا. وأضافت مياتوفيتش: “الجميع يخضع للتهديد .. المصورون التلفزيونيون الصحفيون”.

وأكدت الدبلوماسية الدولية ، أن السلطات في كييف قامت بإغلاق ومنع 15 قناة روسية خلال أسبوع واحد، وأشارت إلى أن القنوات الممنوعة جرى استبدالها بأخرى محلية.

وذكـّرت مياتوفيتش بأنه تم منع 3 محطات رسمية روسية من قبل البرلمان الأوكراني والمجلس الوطني لشؤون الإذاعة والتلفزيون، معتبرة أن منع جميع القنوات الناطقة بالروسية خطأ، كما أنه تم استبدال القناة الرسمية الروسية في كييف بقناة “دوجد” الروسية التي تصف نفسها بالمعارضة.

أوكرانيا تزعم … وروسيا تنفي زعم سيرغي باشينسكي الناطق باسم الرئيس الأوكراني أن قوات الأمن الأوكرانية ألقت القبض على العشرات من عملاء المخابرات الروسية. من جانبه أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أن بلاده غير مهتمة بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، وأن هذا يتناقض ومصالح روسيا.

في الوقت ذاته صرح سيرغي شويغو وزير الدفاع الروسي أن “تأكيد كييف على مشاركة القوات الخاصة الروسية في الأحداث الدائرة في أوكرانيا يشبه الهلوسة”. وفي وقت سابق أكد نيقولاي بورديوجا الأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي عدم وجود أي دليل على تدخل القوات الروسية في شرق أوكرانيا.