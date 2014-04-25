تربية جنوب الوادي تشارك في مؤتمر مكافحة الإرهاب بالسعودية

انطلقت في المدينة المنورة بالسعودية فعاليات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويستمر لمدة يومين بمشاركة 29 باحثا وباحثة من الدول العربية .

وشارك الدكتور رفعت محمود بهجات ،عميد كلية التربية بجامعة جنوب الوادي، ببحث حول تقييم الكفاية الداخلية والكفاية الخارجية للمناهج الدراسية الجامعية باستخدام أسلوب مواطن الضعف والقوة والفرص والتهديدات والأفكار لدى الجمهور ،ويصاحب المؤتمر وقفة طلابية داخل الجامعة يشارك فيها أكثر من ألف طالب يمثلون أكثر من 200 جنسية من مختلف بلدان العالم يحملون لافتات بلغاتهم يعلنون فيها إدانتهم للإرهاب والتطرف .

يأتي ذلك في إطار مشاركة الجامعة في كافة المحافل العلمية سواء العربية او الأوربية .