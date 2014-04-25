“الصحة”: مبيد حشرى وراء وفاة الأشقاء الأربعة فى قنا

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن مبيد حشرى وراء وفاة الأشقاء الأربعة فى قنا.

وأضاف “قنديل”، خلال تصريحات صحفية، اليوم، الجمعة، إن فريق الرصد البيئى الذى توجه إلى قنا لمناظرة المكان الذى توفى فيه الأشقاء الأربعة، فور وصولهم لمستشفى حميات قنا، رصد وجود موتور وخرطوم ماكينة تستخدم فى رش المبيدات ملاصقة تماما للطعام الذى تناوله المتوفون، عبارة عن وجبة “ملوخية”.

وأضاف «قنديل»، فى تصريحات صحفية، تسمم كيميائى نتيجة تناول مبيد حشرى، مشيرا إلى أنه تمت مناظرة أهالى المتوفين وعينة كبيرة من أهالى القرية لاحتمالية وجود فيروس معين، لكن النتائج أكدت عدم الإصابة بأى مرض معد أو فيروس جديد.

من جانبها، أكدت مديرية الصحة بقنا، أن نتائج التقصى الميدانى التى أجريت بعد وفاة 4 أشقاء بمرض مجهول بقرية الصبحة، بمركز الوقف، أثبتت خلو منزل الضحايا والمناطق والقرى المجاورة، من وجود أى أمراض أو نفوق بالحيوانات.

فيما لم يتم دفن جثتين من الأشقاء الأربعة المتوفين، لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالدفن، لوجودهما بمشرحة مستشفى قنا العام، لحين انتهاء الطب الشرعى من تشريح الجثتين، وبيان أسباب الوفاة.