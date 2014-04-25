مختار يجتمع بلاعبي بتروجيت ويُطالبهم باستكمال الانتصارات أمام الشرطة

عقد مختار مختار المدير الفنى لبتروجت جلسة مع لاعبيه على هامش مران اليوم، طالبهم خلالها بالفوز على الشرطة في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ19 للدوري الممتاز.

وأكد مختار خلال لقائه بلاعبي الفريق البترولى أن الفوز وحده على الشرطة يجعل الفريق يواصل مشواره بالمنافسة على حجز إحدى تذكرتي التأهل، خاصة أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد مواجهات مباشرة بين الثلاثي المنافس الشرطة الزمالك والإسماعيلي.

يُذكر أن أخر مباراة خاضها بتروجيت كانت أمام الزمالك وانتهت بفوز كبير للفريق البترولي بنتيجة 4-2.