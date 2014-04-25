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رسميًا.. هاني سعيد ينهي علاقته بالزمالك

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رسميًا.. هاني سعيد ينهي علاقته بالزمالك رسميًا.. هاني سعيد ينهي علاقته بالزمالك

هاني سعيد

بات هاني سعيد مُدافع نادي الزمالك على أعتاب الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء هذا الموسم، وذلك بعد أن اتفق مع مسئولي القلعة البيضاء على عدم تجديد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بحسب ما أكده أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق.

وقال ميدو بعد التدريب اليوم للصحفيين، “وافقت على طلب سعيد بالحصول على أجازة مفتوحة لظروف مرض والده، ومن الممكن أن يتغيب اللاعب حتى نهاية الموسم الأخير في عقده مع الزمالك”.

وقام هاني سعيد بالتوقيع على تنازل رسمي للزمالك عن بقية مستحقاته لدى الأبيض المقدرة بـ2 مليون جنية لتنتهي علاقة اللاعب بالنادي بشكل رسمي.

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