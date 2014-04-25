وزير الدفاع يشهد احتفالية القوات المسلحة بالذكري الثانية والثلاثين لتحرير سيناء

شهد الفريق أول صدقي صبحي ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ، الاحتفالية التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمناسبة الذكري الثانية والثلاثين لتحرير سيناء ، وبحضور عدد من قادة ، وضباط القوات المسلحة وأسرهم.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لتحرير سيناء ، ووجه تحية إجلال لابطال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم لتحقيق العزة والكرامة واسترداد سيناء كاملة إلى أرض الوطن .

وبجانبه ، أشاد “صبحي” برجال القوات المسلحة الذين وهبوا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه والحفاظ على سلامتة وقدسية أراضيه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر ، وما تحملته أسرهم من أعباء ، وتضحيات ومسئوليات طوال الفترة الماضية ، مؤكدًا أن القوات المسلحة تلتزم بعطاء أبنائها ، وتضحياتهم ستظل نموذحا فريدا للأنضباط والالتزام والعمل من اجل مصر وشعبها العظيم .

وقام الفريق أول صدقى صبحى ، بتكريم العديد من الضباط تقديرا لتميزهم وتفانيهم في اداء مهامهم ولما قدموة من بطولات وتضحيات خلال عمليات التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الارهابية للتصدي لقوي التطرف والارهاب من اجل حماية تراب هذا الوطن .

حضر الاحتفالية الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة واسرهم .