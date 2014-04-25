أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الدفاع يشهد احتفالية القوات المسلحة بالذكري الثانية والثلاثين لتحرير سيناء

Google+ Print
وزير الدفاع يشهد احتفالية القوات المسلحة بالذكري الثانية والثلاثين لتحرير سيناء وزير الدفاع يشهد احتفالية القوات المسلحة بالذكري الثانية والثلاثين لتحرير سيناء

وزير الدفاع والانتاج الحربي يكرم أحد الضباط

شهد الفريق أول  صدقي صبحي ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ، الاحتفالية التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بمناسبة الذكري الثانية والثلاثين لتحرير سيناء ، وبحضور عدد من قادة ، وضباط القوات المسلحة وأسرهم.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لتحرير سيناء ، ووجه تحية إجلال لابطال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم لتحقيق العزة والكرامة واسترداد سيناء كاملة إلى أرض الوطن .

وبجانبه ، أشاد “صبحي”  برجال القوات المسلحة الذين وهبوا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه والحفاظ على سلامتة وقدسية أراضيه في أصعب اللحظات من تاريخ ، وما تحملته أسرهم من أعباء ، وتضحيات ومسئوليات طوال الفترة الماضية ، مؤكدًا أن القوات المسلحة تلتزم بعطاء أبنائها ، وتضحياتهم ستظل نموذحا فريدا للأنضباط والالتزام والعمل من اجل مصر وشعبها العظيم .

وقام الفريق أول صدقى صبحى ، بتكريم العديد من الضباط تقديرا لتميزهم وتفانيهم في اداء مهامهم ولما قدموة من بطولات وتضحيات خلال عمليات التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الارهابية للتصدي لقوي التطرف والارهاب من اجل حماية تراب هذا الوطن .

حضر الاحتفالية الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة واسرهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية