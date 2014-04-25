أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات في التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيًا ببغداد

Google+ Print
مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات في التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيًا ببغداد مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات في التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيًا ببغداد

انفجارات العراق

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة، أن حصيلة التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا شرقي بغداد في وقت سابق مساء اليوم أسفر عن مقتل 28 شخصا وعشرات الجرحى.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أن اعتداء إرهابيا جبانا بواسطة عجلة مفخخة وحزام ناسف استهدف احد التجمعات الانتخابية في ملعب نادي الصناعة بالعاصمة بغداد، خلف 28 شهيدا وعشرات الجرحى معظم جروحهم طفيفة ، وأضاف أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى والجثث الى الطب الشرعي.

وأفاد مصدر أمني بأن حصيلة التفجير الانتحاري ـ الذي استهدف تجمعا انتخابيا لـ(كتلة الصادقون) ـ ارتفعت الى مقتل 26 شخصا واصابة 100 آخرين بجروح متفاوتة.

وكان مصدر امني قد أفاد بأن 20 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا تجمعا انتخابيا لكتلة (صادقون) المقربة من حركة ( أهل الحق) الاسلامية في شارع القناة، شرقي العاصمة بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا