مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات في التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيًا ببغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة، أن حصيلة التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا شرقي بغداد في وقت سابق مساء اليوم أسفر عن مقتل 28 شخصا وعشرات الجرحى.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أن اعتداء إرهابيا جبانا بواسطة عجلة مفخخة وحزام ناسف استهدف احد التجمعات الانتخابية في ملعب نادي الصناعة بالعاصمة بغداد، خلف 28 شهيدا وعشرات الجرحى معظم جروحهم طفيفة ، وأضاف أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى والجثث الى الطب الشرعي.

وأفاد مصدر أمني بأن حصيلة التفجير الانتحاري ـ الذي استهدف تجمعا انتخابيا لـ(كتلة الصادقون) ـ ارتفعت الى مقتل 26 شخصا واصابة 100 آخرين بجروح متفاوتة.

وكان مصدر امني قد أفاد بأن 20 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا تجمعا انتخابيا لكتلة (صادقون) المقربة من حركة ( أهل الحق) الاسلامية في شارع القناة، شرقي العاصمة بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد أعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

أ ش أ