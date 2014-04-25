جهاز “أسيوط الجديدة” يطرح مناقصتين لأعمال شبكة كهرباء الإسكان المتميز

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن طرح عدد (2) مناقصة عامة، الأولى لأعمال تنفيذ شبكة كهرباء باقي منطقة الإسكان المتميز بمساحة (70فداناً) بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بالمدينة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري للمقاولين، والثانية للإشراف الدائم على أعمال تنفيذ (6384) وحدة سكنية (266) عمارة إسكان اجتماعي بين المكاتب الاستشارية المتخصصة .

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 1000 جنيه للمناقصة (1) و50 جنيه للمناقصة (2)، ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حده .

كما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره 80000 جنيه للمناقصة (1) و20000 جنيه للمناقصة (2) يزاد إلي 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حده.

وتعقد جلسة الاستفسارات الساعة العاشرة صباحاً بمقر الجهاز، أيام الأحد 27 أبريل 2014 للمناقصة الأولى، والإثنين 28 أبريل للمناقصة الثانية، كما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز، أيام الأحد 11 مايو 2014 للمناقصة الأولى، والإثنين 5 مايو للمناقصة الثانية.

وتكون فئة التصنيف المناسبة للمناقصة (1) “الفئة الرابعة”أعمال كهروميكانيكية والكترونية وشبكات الاتصال”، وتخضع هذه المناقصات لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة.