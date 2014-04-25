الكاف يدعو أبو تريكة والمعلم لحضور قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2014

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدعوة لحسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ومحمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق لحضور مراسم قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2014.

وتقام القرعة يوم الأحد في مقر الاتحاد الإفريقي بالسادس من أكتوبر بحضور عيسى حياتو رئيس الكاف وممثلي بعض الدول الإفريقية المشاركة في التصفيات.

وقال عمرو شاهين مدير إدارة التسويق بالكاف لـFilGoal.com "وجهنا الدعوة لشحاتة وأبو تريكة لحضور قرعة التصفيات يوم الأحد وقرعة دوري المجموعات لبطولات الأندية يوم الثلاثاء".

وأضاف "اختيار المعلم وأبو تريكة كضيوف شرف يأتي تقديرا لتاريخهم الكروي المشرف وإنجازاتهما وأرقامهما القياسية مع أنديتهم ومنتخب بلادهم".

وسيكون شحاتة هو ضيف الشرف لحفل إجراء قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2014، بينما يكون أبو تريكة ضيف الشرف لقرعة دور المجموعات.

من جهة أخرى، أكد شاهين أن الكاف سيقوم بنقل مراسم القرعتين علي الهواء مباشرة عبر عدد من الشبكات التلفزيونية كما تلقت ادارة الإعلام بالكاف طلبات وسائل الإعلام الراغبة في تغطية الحدثين.

وأوضح شاهين أن مراسم القرعة سيتم نقلها لـ ١٢٠ دولة حول العالم، مؤكدا أنها المرة الأولي التي يتم نقل قرعة الأندية الأفريقية مباشرة.