طارق تهامي: حزب الوفد مستمر في تحالفاته مهاما كانت نتيجة الانتخابات

قال طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه تم فرز 13 صندوق في الانتخابات على رئاسة الحزب والتي تشير لفوز الدكتور سيد البدوي على منافسه المحامي فؤاد بدراوي ولكن بفارق بسيط .

وأكد «تهامي»، أن الحزب سيكمل في خط سيره مهما كانت نتيجة الانتخابات وليس معنى فوز أحدهم تغيير سياسة الحزب ، موضحًا ” في حالة فوز بدراوي برئاسة الحزب ستتم انتخابات على منصب السكرتير العام الذي يشغله ، وإن فاز البدوي ستظل الأمور كما هي .

وأضاف ” من الطبيعي أن تترك الأنتخابات عدة جروح داخل الحزب ولكن الالوفد لديه قدرة على تضديم من هذه الجروح ووحدة صف أعضائه ” ، مشيرًا ” الحزب لديه تجربة انتخابات 2010 واستطاع لم الشمل بيم أعضائه مرة أخرى .

وفي سياق آخر ، أكد تهامي، أن الحزب مستمر في تحالفاته الانتخابية المقبلة مهما كانت نتيجة الانتخابات مع الحزب المصري الديمقراطي ، مضيفًا “أن تحالف الوفد مع حزب النور اضاعات مغرضة واستحالة الغرض منها تدمير الحزب ” .

المراسل : بكر الشرقاوي