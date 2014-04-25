مورينيو ينعي فيلانوفا ويؤكد أنه ' يوم حزين '

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الانجليزي انه "يوم حزين لكرة القدم ولبرشلونة" لوفاة مدرب الفريق الكتالوني السابق تيتو فيلانوفا عن عمر ناهز 45 عاما.

وأشار مورينيو على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أنه باسم جميع أفراد ناديه ينقل "خالص التعازي في هذه اللحظة العصيبية".

وأضاف مورينيو، الذي سبق أن دخل في مشادة عنيفة مع فيلانوفا عام 2011 أثناء توليه تدريب ريال مدريد، إن "وفاة فيلانوفا يوم حزين لكرة القدم ولبرشلونة، وبالأخص أسرته وأصدقاؤه".

وشهد لقاء كأس السوبر الإسباني في أغسطس 2011 قيام مورينيو بمحاولة الاعتداء على فيلانوفا الذي كان يتولى آنذاك منصب المدرب المساعد لبيب جوارديولا حين وضع إصبعه في عينه.

كما عبرت أندية انجليزية أخرى منها مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد عن أسفها لوفاة فيلانوفا.

وعانى تيتو من مرض سرطان الحلق منذ اكتشاف اصابته به في نوفمبر 2011، وكان قد نقل قبل أسبوع لمستشفى "كيرون" في برشلونة وحضع لجراحة عاجلة الليلة الماضية.

كان تيتو قد تولى القيادة الفنية للبرسا خلفا لبيب جوارديولا في يوليو 2012 ووقع عقدا لمدة عامين، لكنه اضطر في بعض الفترات للتنازل عن المهمة لمساعده جوردي رورا بسبب ظروف علاجه من المرض وسفره لمدينة نيويورك الأمريكية.