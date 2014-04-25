بالصور.. “السادات الديمقراطي” يبدأ فعالياته ضمن الحملة الشعبية لتأييد السيسي‎

قام الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، فى إطار الحملة الشعبية للترويج للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بعمل جولة داخل منطقة شارع هارون بحي مصر الجديدة بصحبة مجموعة من أعضاء الحزب .

وشملت الجولة، الجلوس على عدد من المقاهى الشعبية ، وتحدث السادات مع الشباب وأهالى المنطقة عن أهمية التكاتف خلال المرحلة القادمة وراء مرشح قوى صاحب تجربة لم يخذل الشعب ، مضيفًا ان صعوبة الوضع الاقتصادى لمصر لا تحتاج الى شعارات، بل تحتاج الى العمل الجاد من أجل الخروج من عنق الزجاجة .

وحث السادات، الشباب على الأنخراط فى العمل السياسي عن طريق الاحزاب ، مؤكدًا ان تفعيل الشباب لدورهم في العمل الحزبي سيكون له أثر جيد على الحياة الحزبية فى مصر، وسيساهم فى اشراك الشباب فعليًا فى إدارة الدولة مستقبلاً .