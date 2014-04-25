“جهاز 15 مايو” يطرح 4 مناقصات عامة لصيانة شبكة الكهرباء وتنظيف الشوارع

أعلن جهاز مدينة 15 مايو، عن طرح عدد 4 مناقصة عامة، الأولى لأعمال تشغيل و صيانة و حراسة شبكة الإنارة للمرحلة الأولى بالمدينة، والثانية لأعمال تشغيل و صيانة و حراسة شبكة الإنارة للمرحلة الرابعة بالمدينة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري للمقاولين، والثالثةل أعمال التأمين على السيارات و المعدات المملوكة للجهاز، والرابعة لعملية جمع و نقل القمامة و نظافة الشوارع و الميادين للمرحلة الأولى .

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 200 جنيه للمناقصتين (1، 2) لكل مناقصة على حده و50 جنيه للمناقصة (3) و300 جنيه للمناقصة (4)، ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حده .

ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره 16000 جنيه للمناقصتين (1) و9000 جنيه للمناقصة (2) و2200 جنيه للمناقصة (3) و85000 جنيه للمناقصة (4) يزاد إلي 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حده.

وتعقد جلسة الاستفسارات، الساعة الثانية عشرة ظهراً، بمقر الجهاز، أيام الأحد 4 مايو 2014 للمناقصة الأولى، والإثنين 5 مايو للمناقصة الثانية، والثلاثاء 6 مايو للمناقصة الثالثة، والأربعاء 7 مايو للمناقصة الرابعة.

كما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية، الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز، أيام الأحد 18 مايو 2014 للمناقصة الأولى، والإثنين 19 مايو للمناقصة الثانية، والثلاثاء 20 مايو للمناقصة الثالثة، والأربعاء 21 مايو للمناقصة الرابعة.

وتكون فئة تصنيف المناقصتين (1 و2) “الفئة الخامسة”أعمال كهروميكانيكية و الكترونية و شبكات اتصال”، وتخضع هذه المناقصات لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة.