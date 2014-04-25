بالفيديو – إبرا ورونالدو ونيمار مع 11 نجما في إعلان نايكي

يظهر 14 نجما عالميا أبرزهم إبراهيموفيتش ورونالدو وروني ونيمار وإنيستا وبيرلو في الدعاية الجديدة لشركة نايكي الأمريكية بالإضافة للاعب السلة الأمريكي كوبي براينت وعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك صديقة رونالدو.

ويبدأ الإعلان بمجموعة من الشباب العاديين قبل مباراة بينهم في كرة القدم ليبدأ كل لاعب منهم في اختيار الشخصية التي يريد أن يتقمصها ليظهر رونالدو بمجرد أن يقول اللاعب إسمه وهكذا.

وظهرت الدعاية الجديدة بشكل كوميدي خاصة في اللقطات التي يظهر فيها البرازيلي ديفيد لويز أو الإيطالي أندريا بيرلو وكذلك إيرينا شايك.

وتأتي الدعاية الجديدة ضمن الحملة التي أطلقتها نايكي بشعار "خاطر بكل شيء" والتي ظهر في الإعلان المبدئي لها رونالدو ونيمار وواين روني.

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