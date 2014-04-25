تركيا تنسحب من المنافسة على استضافة ' يورو 2020 '

اسطنبول، (إفي): أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم انسحاب تركيا من المنافسة على استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" نظرا لعدم إقامة البطولة في دولة واحدة، مشيرا إلى استعداده للتقدم لاستضافة نسخة 2024.

وقال الاتحاد التركي في بيان اليوم الجمعة "نعتقد أن تركيا، ليست مؤهلة فقط لاستضافة نصف النهائي والنهائي في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات رياضية وبنية تحتية".

وأشار الاتحاد التركي إلى خطة الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) لإقامة البطولة القارية في 2020 بـ13 مدينة أوروبية، بدلا من اختيار دولة واحدة، كما هو المألوف.

وأبرز الاتحاد التركي أن تركيا كانت مرشحة لاستضافة البطولة في 2008 و2012 و2015 وأن لديها البنية التحتية التي تسمح بإقامة البطولة من بينها 13 ملعبا تتوافق مع معايير الويفا.

وذكر الاتحاد المحلي في البيان "لذلك اتخذنا قرارا بعدم المشاركة في المنافسة (لاستضافة) نصف نهائي ونهائي يورو 2020".

وكان من المنتظر أن يتسلم "ويفا" في أبريل ومايو مواصفات الملاعب المرشحة لاستضافة مبارايات البطولة من بين المدن المتقدمة من العام الماضي ومن بينها اسطنبول، على أن تعلن المدن المستضيفة في سبتمبر.

وأكد الاتحاد أن تركيا ستترشح لاستضافة النسخة التالية من البطولة في 2024.