ريال مدريد ينسى حلم ' العاشرة ' مؤقتا أمام أوساسونا

مدريد (إفي) سينسى ريال مدريد مؤقتا حلم التتويج بالكأس العاشرة في دوري أبطال أوروبا ليستأنف المنافسة على لقب الدوري الإسباني بمواجهة أوساسونا على ملعبه سانتياجو برنابيو في الجولة 35.

تأتي المباراة بعد الفوز الهام الذي حققه الريال بنفس الملعب امام بايرن ميونخ الألماني، حامل لقب التشامبيونز، في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية العريقة بهدف واحد دون رد يوم الاربعاء الماضي، كما أنها ستسبق مواجهة الإياب في أليانز أرينا بميونخ سهرة الثلاثاء المقبل.

ويحتل الريال المركز الثالث في الليجا مؤقتا بـ79 نقطة وله مباراة متأخرة، ويأتي خلف برشلونة الوصيف بنقطتين، وبفارق ست نقاط عن أتلتيكو المتصدر.

ولا بديل للميرينجي عن الفوز لاستعادة الوصافة وتقليص الفارق مجددا مع أتلتيكو الى ثلاث نقاط، وانتظار هدية القدر بسقوط جاره اللدود في الجولات الأربعة المتبقية من البطولة.

وشدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على أهمية مواجهة أوساسونا، الفريق الذي تعادل مع العملاق المدريدي ذهابا في ملعب السادار 2-2 ، لكنه ألمح الى إجراء تغييرات طفيفة على التشكيل لإراحة بعض اللاعبين قبل الصدام الثاني مع بايرن.

ولن يكون أوساسونا فريسة سهلة، حيث أن وضعه حرج بالدوري باحتلاله المركز الـ16 على مسافة ثلاث نقاط من دائرة الهبوط للدرجة الثانية، لذا سيقاتل كي لا يخرج صفر اليدين من مدريد، وليظفر ولو بنقطة، حيث لم يخسر في آخر أربع مباريات (ثلاث تعادلات وفوز).

وعلى الأرجح سيريح أنشيلوتي المدافع البرتغالي بيبي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بعد تعرضهما لضربتين امام بايرن في الذهاب.

ومن المتوقع ايضا عودة الثنائي الأخطر البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل للعب في تشكيل أساسي واحد، وذلك لضمان استرداد عافيتهما البدنية قبل السفر لبافاريا، حيث لم يكونا في أتم لياقة امام بايرن في الذهاب.

وقد يشهد التشكيل الأساسي اشتراك المدافع الفرنسي رافائيل فاران، والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو بعد شفائه من الإصابة، والثلاثي الصاعد: الظهير ناتشو فرنانديز ولاعب الوسط أسيير إياراميندي والمهاجم البارو موراتا.