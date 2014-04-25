الحكومة الإسبانية تنعي فيلانوفا ' الشجاع '

مدريد، (إفي): نعت الحكومة الإسبانية مدرب فريق برشلونة السابق تيتو فيلانوفا الذي فارق الحياة اليوم عن عمر 45 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وبعث وزير الدولة لشئون الرياضة الاسباني، ميجل كاردينال بتعازيه لأسرة فيلانوفا، مؤكدا أنه "كان عظيما وشجاعا في كرة القدم وفي الحياة".

وأضاف أن فيلانوفا "دافع عن أسلوب لعب لا ينسى، وسيكون عالم الرياضة دائما ممتنا له"، مشيرا إلى أن "ميراثه سيبقى في تاريخ برشلونة".

وعانى تيتو من مرض سرطان الحلق منذ اكتشاف اصابته به في نوفمبر/تشرين ثان 2011، وكان قد نقل قبل أسبوع لمستشفى "كيرون" في برشلونة وحضع لجراحة عاجلة الليلة الماضية.

كان تيتو قد تولى القيادة الفنية للبرسا خلفا لبيب جوارديولا في يوليو/تموز 2012 ووقع عقدا لمدة عامين، لكنه اضطر في بعض الفترات للتنازل عن المهمة لمساعده جوردي رورا بسبب ظروف علاجه من المرض وسفره لمدينة نيويورك الأمريكية.