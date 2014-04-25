مفوضية الانتخابات في العراق تبرم اتفاقية مع الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الجمعة، عن ابرامها اتفاقية تعاون مع الجامعة العرابية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتعزيز التعاون في الشأن الانتخابي. وذكرت المفوضية في بيان لها اليوم ، أن رئيس مجلس المفوضين سربست رشيد مصطفى ورئيس بعثة الجامعة العربية لدى العراق وجيه حنفي وقعا اليوم الجمعة اتفاقية تعاون لمراقبة الانتخابات وتعزيز التعاون في الشأن الانتخابي .

وأوضح البيان ، أن الاتفاقية تقضي بنشر تسعة فرق مراقبة بواقع 26 مراقبا من جنسيات عربية مختلفة في المحافظات ” بغداد ، البصرة ، النجف، اربيل، دهوك والسليمانية” لمراقبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمتثملة بانتخاب مجلس النواب العراقي وانتخابات مجالس محافظات اقليم كوردستان العراق والمقررة في 30 أبريل الجاري .

وبحسب البيان ، استعرض رئيس مجلس المفوضين ورئيس بعثة الجامعة العربية في مؤتمر صحفي مجمل تفاصيل الاتفاقية ، ولفت البيان الى أن أعضاء البعثة اطلعوا على آليات عمل جهاز التحقق الالكتروني وبطاقة الناخب الالكترونية والتي تستخدمها مفوضية الانتخابات لأول مرة في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة .

يذكر أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في الـ30 من الشهر الحالي بمشاركة 39 ائتلافا سياسيا كبيرا من السنة والشيعة والأكراد، فضلا عن 244 كيانا سياسيا من جميع أنحاء البلاد وبمشاركة 9040 مرشحا يتنافسون على 328 مقعدا.