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بالصور.. استبعاد رئيس قرية لقانة ومدير وحدتها الصحية بالبحيرة‎

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بالصور.. استبعاد رئيس قرية لقانة ومدير وحدتها الصحية بالبحيرة‎ بالصور.. استبعاد رئيس قرية لقانة ومدير وحدتها الصحية بالبحيرة‎

قرر اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، استبعاد رئيس قرية لقانة بمركز شبراخيت، ومدير الوحدة الصحية ونقلهما إلى مواقع غير قيادية، لتقاعسهما عن آداء واجبات وظائفهم و تكليف الإدارة الهندسية والإدارة الزراعية بتنفيذ حملة نظافة، وإزالة كل المخلفات والملوثات الموجودة بنطاق الوحدة المحلية، والوحدة الصحية بالقرية وتعيين رئيس قرية جديد وتكليفه ببدء الإصلاحات الإدارية والإنشائية بالوحدتين.
> جاء ذلك ،خلال الجولة التى قام بها هدهود، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركزى شبراخيت والرحمانية، حيث قام بمعاينة الأرض التابعة للوحدة المحلية بقرية لقانة على مساحة 7 أفدنة وأمر بتخصيصها لإنشاء محطة تموين بنزين وسولار ومدرسة فنية صناعية، ومجمع سكنى لصالح أهالى القرية والقرى المجاورة.
> وأشاد هدهود، خلال زيارته لقرية محلة فرنوى، بمركز شبراخيت ، بالمستوى المتميز لمبانى الوحدة المحلية والوحدة الصحية للقرية والمبانى الخدماتية الأخرى ووجه بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء محطة رفع صرف صحى على مساحة 625 متراً مربعاً من الأراضى المملوكة للمحافظة بنطاق القرية، وبناء مجمع خدمى متكامل، على باقى المساحة المتوافرة بالقرية .

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