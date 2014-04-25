مقتل واعتقال 13 عنصرًا من داعش في اشتباك مسلح بالأنبار شرقي الفلوجة

أفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار العراقية اليوم الجمعة، بأن خمسة مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش قتلوا، فيما اعتقل ثمانية آخرون بينهم جنسيات عربية وأجنبية خلال اشتباك مسلح شرقي الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر -في تصريح صحفي- إن اشتباكات مسلحة ، اندلعت اليوم الجمعة بعد محاصرة قوة مشتركة من مغاوير فرقة التدخل السريع الأولى وقوة من العمليات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب لمسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش كانوا يستقلون أربع سيارات رباعية الدفع بالقرب من جسر الموظفين شرقي الفلوجة، مما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين واصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أنَّ القوة عطلت سيارات المسلحين واستولت على 18 بندقية متنوعة وقنابل يدوية وحرارية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوة اعتقلت المصابين الثمانية ونقلت جثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وكانت محافظة الأنبار شهدت اليوم الجمعة ، مقتل 9 من عناصر تنظيم” داعش”، فيما تم تدمير أربعة مخازن للعتاد تابعة للتنظيم في عملية أمنية جنوب مدينة الفلوجة.

يذكر أن محافظة الأنبار مركزها مدينة الرمادي تشهد منذ أكثر من أربعة أشهر عمليات عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها مختلف قطاعات القوات الامنية وبمساندة العشائرلملاحقة مسلحي تنظيم داعش.

أ ش أ