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القوات الخاصة اليمنية تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد القاعدة

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القوات الخاصة اليمنية تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد القاعدة القوات الخاصة اليمنية تبدأ عملية عسكرية واسعة ضد القاعدة

 

القوات الخاصة اليمنية قفي حملة موسعة-أرشيف

أكدت مصادر رسمية بالحكومة اليمنية ، أن مجموعات من القوات الخاصة بالجيش اليمني “الكوماندوز”، كانت قد بدأت عملية عسكرية واسعة ضد معاقل تنظيم “القاعدة في شبه الجزيرة العربية”، بمحيط العاصمة صنعاء الجمعة.

قال مسؤول يمني إن العملية، التي تجري في عدة مناطق على أطراف العاصمة، في وقت متزامن، تأتي ضمن حملة أوسع بدأها الجيش اليمني ضد عناصر القاعدة، وجماعات مسلحة أخرى موالية للتنظيم، والتي تُعد الأكبر من نوعها في الدولة العربية، منذ عام 2012.

تتزامن عملية صنعاء مع استمرار الحصار الذي تفرضه القوات اليمنية على مواقع تابعة للتنظيم في محافظات أبين وشبوة والبيضاء، وذلك في محاولة لاستعادة السيطرة الأمنية بتلك المناطق، التي تُعد من أكبر معاقل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ولم يكشف المصدر ،عن مزيد من التفاصيل بشأن العملية العسكرية الجارية في صنعاء، وما إذا كانت هناك عمليات أخرى وشيكة لوحدات الكوماندوز اليمنية، لاستهداف عناصر القاعدة في مناطق أخرى.

وقتل نحو 65 من العناصر المسلحة في غارات جوية وعمليات برية بجنوب اليمن هذا الأسبوع، فيما ذكر مسؤولون في اليمنية أن عدداً من الناجين من تلك الغارات، التي استهدفتهم في محافظة أبين، فروا إلى عزان في وسط اليمن الجنوبي.

 

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