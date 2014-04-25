مايكل شوماخر يخرج من غيبوبته

خرج السّائق الألماني Michael Schumacher يوم الجمعة في 25 نيسان/ أبريل من غيبوبته الاصطناعية، التي دخل فيها، منذ أواخر عام 2013، وفق ما أفادت به مديرة أعماله "سابينا كيم".

وصرّحت كيم لقناة "RTL" الألمانية بأنّ Michael قد تعرّف إلى زوجته، مشيرة إلى أنّه يستيقظ أحياناً، ثمّ يعود أحياناً أخرى إلى الغيبوبة، بسبب الأدوية المخدّرة التي أُعطيت له سابقاً، والتي تجعل الخروج من الغيبوبة صعباً بعض الشيء.

ورفضت مديرة أعمال بطل العالم السّابق في سباقات الـ"فورمولا1" الإدلاء بالتّصاريح الإعلامية حفاظاً على خصوصيّة العائلة، تاركة الكلام للبطل حين خروجه من المستشفى، على حدّ قولها.

يُذكر أنّ بطل سباقات الفورمولا 1 لـ 7 مرّات، الذي بدأ يتجاوب للعلاج الطبّي في مطلع الأسبوع الماضي، يرقد في مستشفى "غرونوبل" الفرنسية منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر، بعد أنّ سقط أثناء تزلّجه برفقة ابنته على منحدرات جبال الألب الفرنسية.