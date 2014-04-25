أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مايكل شوماخر يخرج من غيبوبته

Google+ Print

خرج السّائق الألماني Michael Schumacher يوم الجمعة في 25 نيسان/ أبريل من غيبوبته الاصطناعية، التي دخل فيها، منذ أواخر عام 2013، وفق ما أفادت به مديرة أعماله "سابينا كيم".

وصرّحت كيم لقناة "RTL" الألمانية بأنّ Michael قد تعرّف إلى زوجته، مشيرة إلى أنّه يستيقظ أحياناً، ثمّ يعود أحياناً أخرى إلى الغيبوبة، بسبب الأدوية المخدّرة التي أُعطيت له سابقاً، والتي تجعل الخروج من الغيبوبة صعباً بعض الشيء.

ورفضت مديرة أعمال بطل العالم السّابق في سباقات الـ"فورمولا1" الإدلاء بالتّصاريح الإعلامية حفاظاً على خصوصيّة العائلة، تاركة الكلام للبطل حين خروجه من المستشفى، على حدّ قولها.

يُذكر أنّ بطل سباقات الفورمولا 1 لـ 7 مرّات، الذي بدأ يتجاوب للعلاج الطبّي في مطلع الأسبوع الماضي، يرقد في مستشفى "غرونوبل" الفرنسية منذ 29 كانون الأول/ ديسمبر، بعد أنّ سقط أثناء تزلّجه برفقة ابنته على منحدرات جبال الألب الفرنسية.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي