هبة نور: لم أسئ إلى المرأة السّوريّة

أبدت الفنّانة السّوريّة هبة نور استياءها من كلّ مَن هاجم عملها الجديد "نساء من هذا الزّمن" الذّي يُعرض حالياً على قناة mbc.

وكتبت نور عبر صفحتها الشّخصيّة على "فيس بوك": "هناك أشخاص أبدوا إعجابهم بالمسلسل، وبنفس الوقت آخرون هاجموه، واتّهمونا بأنّنا نسيء للمرأة السّوريّة، ونقدّم صورة مشوّهة عنها، وأن النّماذج التي عرضها العمل غير موجودة أصلاً في سوريا".

وتابعت نور: "المرأة هي امرأة في أيّ مكان بالعالم، بغضّ النظر إن كانت سوريّة أم لا. لماذا يتم أخذ المواضيع دائماً بشكل شخصي. المرأة للأسف في الكثير من الأحيان تكون ضحيّة من ضحايا المجتمع لأسباب معيّنة وكثيرة، الجميع يعرفها".

وأضافت الفنّانة الشّابة: "بمجتمعنا أو أي مجتمع عربي الشّخصيات التي عرضها العمل موجودة، كفانا زيفاً، وكفانا تمسّكاً بالأقنعة والمثاليّات. لا يوجد شخص كامل، وفي حال تقديم هكذا نوعيّة من المواضيع، فهي بالتأكيد للتّوعية وليست للتشجيع على الخطأ".

يُشار إلى أنّ مسلسل "نساء من هذا الزّمن"، ومع أوّل أيّام عرضه، أثار موجة من الانتقادات عبر صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي، حيث تمّ اتّهام العمل بالجرأة الزائدة، وأنّه يقدّم صورة عن مجتمع غربي منفلت أخلاقيّاً وبعيد كلّ البعد عن المجتمع العربي عموماً، والسّوري خصوصاً.

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