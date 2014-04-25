أخبار عاجلة

بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد -
أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا -
إيناسيو يصل الزمالك للاجتماع مع مرتضى منصور -
من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو" -
أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر -
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو -
مع استمرار حبس أحمد عز.. تأجيل قضية "تراخيص الحديد" لـ 8 مايو -
30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو -
159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر -
ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هبة نور: لم أسئ إلى المرأة السّوريّة

Google+ Print
هبة نور: لم أسئ إلى المرأة السّوريّة هبة نور: لم أسئ إلى المرأة السّوريّة

أبدت الفنّانة السّوريّة هبة نور استياءها من كلّ مَن هاجم عملها الجديد "نساء من هذا الزّمن" الذّي يُعرض حالياً على قناة mbc.

وكتبت نور عبر صفحتها الشّخصيّة على "فيس بوك": "هناك أشخاص أبدوا إعجابهم بالمسلسل، وبنفس الوقت آخرون هاجموه، واتّهمونا بأنّنا نسيء للمرأة السّوريّة، ونقدّم صورة مشوّهة عنها، وأن النّماذج التي عرضها العمل غير موجودة أصلاً في سوريا".

وتابعت نور: "المرأة هي امرأة في أيّ مكان بالعالم، بغضّ النظر إن كانت سوريّة أم لا. لماذا يتم أخذ المواضيع دائماً بشكل شخصي. المرأة للأسف في الكثير من الأحيان تكون ضحيّة من ضحايا المجتمع لأسباب معيّنة وكثيرة، الجميع يعرفها".

وأضافت الفنّانة الشّابة: "بمجتمعنا أو أي مجتمع عربي الشّخصيات التي عرضها العمل موجودة، كفانا زيفاً، وكفانا تمسّكاً بالأقنعة والمثاليّات. لا يوجد شخص كامل، وفي حال تقديم هكذا نوعيّة من المواضيع، فهي بالتأكيد للتّوعية وليست للتشجيع على الخطأ".

يُشار إلى أنّ مسلسل "نساء من هذا الزّمن"، ومع أوّل أيّام عرضه، أثار موجة من الانتقادات عبر صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي، حيث تمّ اتّهام العمل بالجرأة الزائدة، وأنّه يقدّم صورة عن مجتمع غربي منفلت أخلاقيّاً وبعيد كلّ البعد عن المجتمع العربي عموماً، والسّوري خصوصاً.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي