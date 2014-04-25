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شيكابالا يشارك مع الفريق الأول للشبونة في فوز ودي

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شيكابالا يشارك مع الفريق الأول للشبونة في فوز ودي شيكابالا يشارك مع الفريق الأول للشبونة في فوز ودي

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة في مواجهة ودية لفريقه أمام فريق فارنسي في دوري الدرجة الثانية وفاز وصيف المسابقة بهدفين نظيفين.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لشيكابالا مع الفريق الأول، إذ خاض أكثر من مباراة مع الرديف في دوري الدرجة الثانية.

وشارك شيكابالا في الشوط الثاني كاملا، وساهم في فوز فريقه بهدفين سجلهما جيفرسون ومونتيرو.

ودفع ليوناردو خارديم المدير الفني للشبونة بشيكابالا تمهيدا لإشراكه مع الفريق الأول في المباريات المتبقية من الدوري البرتغالي.

هذا بعد حسم المسابقة لصالح بنفيكا ويتبقى مواجهتين أمام ناسيونال ماديرا يوم الرابع من مايو، ثم إيستوريل يوم 11 من الشهر نفسه.

كما أن لشبونة حسم موقفه من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويأتي خوض لشبونة المواجهة الودية نظرا لتوقف المسابقة لخوض نصف نهائي كأس البرتغال بين بورتو وبنفيكا.

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