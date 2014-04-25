رابطة مدربي كرة القدم الإنجليزية: مويس توصل إلى تسوية مالية مع مانشستر يونايتد

أعلنت رابطة مدربي كرة القدم في إنجلترا أن ديفيد مويس توصل إلى تسوية مالية مع مانشستر يونايتد إثر إقدام بطل انجلترا على الاستغناء عن خدمات المدرب الاسكتلندي بعد عشرة أشهر من توليه المهمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن مويس سيحصل على راتب عام كامل أي ما يعادل نحو خمسة ملايين جنيه استرليني “8.40 مليون دولار” تعويضًا عن إلغاء عقده الممتد لستة أعوام مُبكرًا.

وقالت رابطة المدربين في بيان اليوم الجمعة “يسر رابطة المدربين ومانشستر يونايتد أن يؤكدا إنه تم التوصل إلى تسوية مالية بين النادي وديفيد مويس فيما يخُص بإنهاء خدماته”.

ويحتل مانشستر يونايتد في أول موسم تحت قيادة مويس المركز السابع بين فرق دوري إنجلترا العشرين برصيد 57 نقطة من 34 مباراة، وسيلتقي غدًا السبت مع ضيفه نوريتش سيتي السابع عشر في القائمة.

أ ش أ