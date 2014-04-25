أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رابطة مدربي كرة القدم الإنجليزية: مويس توصل إلى تسوية مالية مع مانشستر يونايتد

Google+ Print
رابطة مدربي كرة القدم الإنجليزية: مويس توصل إلى تسوية مالية مع مانشستر يونايتد رابطة مدربي كرة القدم الإنجليزية: مويس توصل إلى تسوية مالية مع مانشستر يونايتد

مويس

أعلنت رابطة مدربي كرة القدم في إنجلترا أن ديفيد مويس توصل إلى تسوية مالية مع مانشستر يونايتد إثر إقدام بطل انجلترا على الاستغناء عن خدمات المدرب الاسكتلندي بعد عشرة أشهر من توليه المهمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن مويس سيحصل على راتب عام كامل أي ما يعادل نحو خمسة ملايين جنيه استرليني “8.40 مليون دولار” تعويضًا عن إلغاء عقده الممتد لستة أعوام مُبكرًا.

وقالت رابطة المدربين في بيان اليوم الجمعة “يسر رابطة المدربين ومانشستر يونايتد أن يؤكدا إنه تم التوصل إلى تسوية مالية بين النادي وديفيد مويس فيما يخُص بإنهاء خدماته”.

ويحتل مانشستر يونايتد في أول موسم تحت قيادة مويس المركز السابع بين فرق دوري إنجلترا العشرين برصيد 57 نقطة من 34 مباراة، وسيلتقي غدًا السبت مع ضيفه نوريتش سيتي السابع عشر في القائمة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا