حملة نساء ضد العنف: أوقفوا العنف ضدنا

عادة ما تتجاهل اطراف الصراع حماية النساء والاطفال وعدم اقحامهم بالصراع ، بل يتم استغلالهن سوء باحتجزهن كرهائن او تعذيبهن واحتجازهن لاجبار الرجال علي تسليم انفسهم ، ومنعهم من احتياجتهم كالسلامة الشخصية ـ العنف الجنسي ـ النزوح ـ حرية الحركة ـ الطعام ومستلزمات المنزل ـ الماء ـ مصادر العيش ـ الماوي ـ الصحة ـ الحفاظ علي الروابط العائلية ـ القضايا الاجتماعية بالاضافة لاستخدام النساء كدروع بشرية .

وتعمل المجموعة النسائية علي تعزيز حقوق النساء في مناطق النزاعات المسلحة ( شبة جزيرة سيناء ) من خلال ابراز حجم الانتهاكات التي يتعرضن لها والحد منها ، وتوعية النساء انفسهن بحقوق النساء وكيفية المطالبة بمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات ، وحيث ان سيناء معزولة عن وسائل الاعلام المصرية والعالمية ، لم يصدر اية تقارير حول حجم الانتهاكات التي تحدث للنساء اثناء الصراع بين قوات الجيش ومجموعات الاصولية الدينية .

وقامت المجموعة بعمل حملة” نساء ضد العنف ” الهدف منها ابراز حجم الانتهاكات سوء من قبل قوات الجيش والشرطة او مجموعات الاسلام السياسي، ونتج عن الحملة شهادات للنساء عن حجم المضايقات التي يتعرضن لها سوء داخل العمل او بالشارع والمنزل والتي كانت علي النحو التالي توقيف وتحرش لفظي واحيانا مداهمات لمكان العمل او المنزل للبحث عن مطلوبين او استهداف المنازل ، يذكر ان ما يقرب من ١٠ اثر بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء اتطروا الي النزوح بعيدا عن مرما النار اضافتا الي هدم بعض المنازل بجنوب الشيخ زويد ومدينة رفح .

وتعد مناطق النزاعات المسلحة بمحافظة شمال سيناء هي رفح والشيخ زويد وهي الاعلي في حجم الانتهاكات ضد النساء والاطفال يليها العريش ووسط سيناء وتاتي بالنهاية مدينة بئر العبد ، ودخلت محافظة جنوب سيناء وخصوصا مدن طابا ونويبع وراس صدر الي مناطق العنف المسلح عقب تفجير اتوبيس سياحي واصدار بيانا من قبل انصار بيت المقدس باعطاء السائحين فرصة اربعة ايام لمغادرة مصر مهددين بعمليات اخري ضدهم .

كما قامت المجموعة النسائية بتدريب 20 مرأة بمدن( رفح ـ بئر العبد ـ العريش ـ الشيخ زويد ـ وسط سيناء ) بمحافظة شمال سيناء ، على مهارات الاتصال والتواصل والمناصرة لقضايا النساء فى ظل الاوضاع الامنية المترديه ، كما تم تدشين حملة ( نساء ضد العنف ) ، الهدف منه تعزيز حقوق النساء اثناء الصراعات المسلحة بالاضافة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي يستخدم فيها النساء اثناء الصراعات المسلحة سوء من قبل قوات الامن او مجموعات الاصولية الدينية .