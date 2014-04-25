سيدورف: تاعرابت بات مُنضبطًا تكتيكيًا

أشاد المُدير الفني لنادى إيه سي ميلان الإيطالي، كلارنس سيدورف، بالإنضباط التكتيكي الذي أصبح يُميّز النجم المغربي عادل تاعرابت.

وقال الدولي الهولندي الأسبق “تاعرابت بصدد التطور على جميع المستويات منذ قدومه إلى هنا، الأن هو يعلم أن الحلول ينبغي أن تكون جماعية و ليست فردية كما كان يفعل في بداياته”.

وذكر موقع ستار أفريقا اليوم الجمعة يبدو من الواضح أن المرور بالبطولة الإيطالية سيمكّن عادل تعرابت من تطوير مستواه التكتيكي، مما سيفتح أمامه الأبواب أمام كبرى الأندية الأوروبية على غرار مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أعرب على رغبته في ضمّه في أعقاب الموسم الحالي.

وكالات