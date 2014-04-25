دبلوماسيون: المبعوث السوري يستقبل الشهر المقبل

أعلن مسؤولون، اليوم الجمعة ، في الأمم المتحدة في جنيف ، أنَّه من المتوقع أن يستقيل المبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي الشهر المقبل.

وقال المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، إن محادثات السلام المتعثرة بين الحكومة السورية والمعارضة لم تترك خيارا اخر للإبراهيمي الذي عينته الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال دبلوماسي بارز: “نتوقع أنَّ يعلن الإبراهيمي عن قراره في مايو”.

وأضافوا ، أن المبعوث الجزائري (80 عاما) أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خططته ولكنه سيظل في منصبه حتى ايجاد خليفة له.

ونفت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف حيث يوجد الإبراهيمي، التقارير الإعلامية القادمة من سورية التي تفيد بأن الإبراهيمي استقال بالفعل ولكنها رفضت التعليق على خططه المستقبلية.