محافظ الوادى الجديد يجري جولة تفقديه سيرًا على الأقدام بالخارجة‎

أدى اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، صلاه ظهر الجمعه، بالمجمع الإسلامى الكبير بمدينه الخارجه، وبعد ذلك قام بجوله تفقديه سيرا على الأقدام.

وشملت الجوله مناطق ( السوق القديم بميدان الشعله – سوق الخارجه الجديد بجوار مجمع التمور – كما قام المحافظ بجوله باحد الافران البلدى بمنطقه البساتين – ثم انهى محافظ الاقليم جولته بتفقد سوق البساتين ).

وشدد عشماوى، على ضرورة الاهتمام بالنظافه بالمناطق التى تفقدها اليوم، كما أكد على ضرورة توفير الاحتياجات الاساسيه للمواطنين وبأسعار تكون فى متناول الجميع مع ضرورة توفير مصلى ودورة مياة بمنطقه السوق الجديد.