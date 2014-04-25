أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ الوادى الجديد يجري جولة تفقديه سيرًا على الأقدام بالخارجة‎

Google+ Print
محافظ الوادى الجديد يجري جولة تفقديه سيرًا على الأقدام بالخارجة‎ محافظ الوادى الجديد يجري جولة تفقديه سيرًا على الأقدام بالخارجة‎

أدى اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، صلاه ظهر الجمعه، بالمجمع الإسلامى الكبير بمدينه الخارجه، وبعد ذلك قام بجوله تفقديه سيرا على الأقدام.

 

وشملت الجوله مناطق ( السوق القديم بميدان الشعله – سوق الخارجه الجديد بجوار مجمع التمور – كما قام المحافظ بجوله باحد الافران البلدى بمنطقه البساتين – ثم انهى محافظ الاقليم جولته بتفقد سوق البساتين ).

وشدد عشماوى، على ضرورة الاهتمام بالنظافه بالمناطق التى تفقدها اليوم، كما أكد على ضرورة توفير الاحتياجات الاساسيه للمواطنين وبأسعار تكون فى متناول الجميع مع ضرورة توفير مصلى ودورة مياة بمنطقه السوق الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا