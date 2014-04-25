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مصالحة صابر الرباعي وولديه من زوجته الأولى

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مصالحة صابر الرباعي وولديه من زوجته الأولى مصالحة صابر الرباعي وولديه من زوجته الأولى

بعد فترة من القطيعة، تلت زواج والدهما من مضيفة الطيران إخلاص جنيفان، تحسنت العلاقة بين الفنان صابر الرباعي وولديه إسلام وصفاء من زوجته الأولى، وعادت المياه الى مجاريها بعد فتور دام طويلاً.
وكان ولدا صابر قد ساندا أمهما ووقفا إلى جانبها وقاطعا والده وزوجته الجديدة.
وذكرت مصادر إعلامية تونسية، أنّ القطيعة انتهت بين صابر وولديه، وأنهما سافرا الى دبي لقضاء بعض الوقت الى جانب ابيهما، وقد قاما بتهنئته بالمولود الجديد من زوجته الجديدة.

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