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الجّمارك الأمريكية تُطلق سراح جاستن بيبر بعد احتجازه لساعات

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أطلقت الجّمارك الأمريكية سراح المغنّي الكندي Justin Bieber بعد احتجازه يوم الخميس لساعاتٍ طويلة في مطار لوس أنجلوس من أجل استجوابه، إثر وصوله من العاصمة اليابانية طوكيو.

ولم تفصح الجمارك عن سبب استجواب مغنّي البوب العالمي المثير دائماً للمشاكل، الذي كان يقوم بزيارة والدته المقيمة في طوكيو ويقضي معها أوقاتاً ممتعة.

وقد غادر النّجم البالغ من العمر 20 عاماً المطار، وهو يبتسم، من دون الإدلاء بأيّ تصريح يُبرّر سبب احتجازه، عند السّاعة السادسة مساءً برفقة 4 من حراسه، حيث كان بانتظاره خارجاً عدد كبير من المعجبين، فضلاً عن الباباراتزي الذين التقطوا له الصّور فور خروجه.

يُذكر أنّ البيت الأبيض كان قد ردّ يوم الإثنين على عريضة تُطالب بترحيل Bieber من أمريكا، كان رفعها 273,968 أمريكياً، بالاعتذار عن عدم التّعليق على الأمر تاركاً القضية بعهدة الجهات القضائية المختصّة.

 

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