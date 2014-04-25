«العمالة غير المنتظمة» تهدد بمقاطعة انتخابات الرئاسة بسبب أزمة المعاشات

هددت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم تحديد وزارة التضامن الاجتماعي قيمة معاشات «عمال المقاولات»، وطالبت بتمثيل عمال المقاولات في مجلس إدارة هيئة التأمينات، وتغطية التأمين الصحي لعمال المقاولات.

وقال محمد عبدالقادر، رئيس النقابة، لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إن النقابة ستدعو أعضاءها، وعددهم 2.7 مليون عامل، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حال عدم استجابة الحكومة، للمطالب التي سبق أن رفعتها النقابة.

وأشار إلى أن أبرز هذه المطالب «تحديد معاشات لعمال المقاولات من الأموال التي حصلتها التأمينات على مدار الـخمسين سنة الماضية تحت مسمى حصة صاحب العمل، والإعلان عن حجم أموال التأمينات الخاصة بعمال المقاولات».

وتابع «عبدالقادر» بالقول إن النقابة قدمت «طلبات متكررة» للحكومة ووزارتي القوى العاملة والتضامن، منذ فترة كبيرة، ولم تتلق أي ردود، وهدد بعدم اكتفاء النقابة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، على حد قوله.