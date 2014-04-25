أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«العمالة غير المنتظمة» تهدد بمقاطعة انتخابات الرئاسة بسبب أزمة المعاشات

  • مصر
  • 7
Google+ Print

هددت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم تحديد وزارة التضامن الاجتماعي قيمة معاشات «عمال المقاولات»، وطالبت بتمثيل عمال المقاولات في مجلس إدارة هيئة التأمينات، وتغطية التأمين الصحي لعمال المقاولات.

وقال محمد عبدالقادر، رئيس النقابة، لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إن النقابة ستدعو أعضاءها، وعددهم 2.7 مليون عامل، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، حال عدم استجابة ، للمطالب التي سبق أن رفعتها النقابة.

وأشار إلى أن أبرز هذه المطالب «تحديد معاشات لعمال المقاولات من الأموال التي حصلتها التأمينات على مدار الـخمسين سنة الماضية تحت مسمى حصة صاحب العمل، والإعلان عن حجم أموال التأمينات الخاصة بعمال المقاولات».

وتابع «عبدالقادر» بالقول إن النقابة قدمت «طلبات متكررة» للحكومة ووزارتي القوى العاملة والتضامن، منذ فترة كبيرة، ولم تتلق أي ردود، وهدد بعدم اكتفاء النقابة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، على حد قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي