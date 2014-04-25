ارتفاع أسعار البطاطس فى روسيا والاستعداد لشراء كميات كبيرة من مصر

قال "الكسى كراسيلنيكوف"، المدير التنفيذى لاتحاد البطاطس الفيدرالى الروسىAIF، إن أسعار البطاطس ارتفعت فى روسيا، بسبب سوء الأحوال الجوية فى المنطقة الفيدرالية المركزية.

ونقل موقع صحيفة "أرجومنتى أى فاكتى" الروسية عن كراسيلنيكوف، أن سعر البطاطس فى شهر مايو سيرتفع، وستضطر روسيا لشراء البطاطس من مصر وباكستان بكميات أكبر، حيث إن أول إمدادات هائلة من المناطق الجنوبية فى روسيا ستبدأ فى منتصف يونيو.

وأضاف كراسيلنيكوف، أن سيكون هناك ضغط كبير على مصر فى توريد البطاطس فى شهر مايو ووفقا له، إجمالى الطلب فى البلد من البطاطس 20 مليون طن سنويا.