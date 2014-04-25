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فينجر: يونايتد لم يمنحوا مويس وقتا كافيا

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فينجر: يونايتد لم يمنحوا مويس وقتا كافيا فينجر: يونايتد لم يمنحوا مويس وقتا كافيا

يرى الفرنسي أرسين فينجر أن مانشستر يونايتد لم يمنح مدربه السابق ديفيد مويس وقتا كافيا في تدريب الفريق قبل أن تتم إقالته الأسبوع الماضي.

ومر مانشستر يونايتد بموسم صعب بعد أن خرج من المنافسة على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية إضافة لخروجه خالي الوفاض من البطولات باستثناء الدرع الخيري.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي "أنا حزين أنه لم يمنح الوقت الكافي، أتمنى له التوفيق وهذا جزء من الكرة الحديثة.. هذه خسارة كبيرة للعبة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في واحد من أسوأ مواسمه منذ أكثر من عقدين من الزمن.

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