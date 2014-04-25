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تقارير - ريال مدريد يسعى لضم مدافع ميلان الشاب

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تقارير - ريال مدريد يسعى لضم مدافع ميلان الشاب تقارير - ريال مدريد يسعى لضم مدافع ميلان الشاب

/أ ش أ/ أشارت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد يواصل مساعيه لضم ماتيا دي شيليو مدافع نادي ميلان الصاعد.

ويعتقد أن أنشيلوتي مهتم أيضا بضم أشلي كول المدافع الأيسر لتشيلسي الإنجليزي غير أن دي شيليو يحتل أحد أولوياته لتدعيم الجبهة اليسرى الدفاعية في النادي الملكي الموسم المقبل.

وذكر موقع فيتشاسيز.نت أنه بدأت بالفعل محادثات بين ريال مدريد والدولي الإنجليزي كول ولكن مازال الملكي يواصل جهوده لضم اللاعب الإيطالي الشاب /21 عاما/.

كان دي شيليو قد اعترف مؤخرا بوجود اتصالات من جانب النادي الإسباني العملاق مما أثار الشكوك حول مستقبله في الروسونيري.

يذكر أنه رغم سنه الصغيرة شارك دي شيليو في تسع مباريات دولية مع منتخب الأتزوري الإيطالي.

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