جيجز: تدريب يونايتد أكثر لحظة أفتخر بها في حياتي

/أ ش أ/ أكد المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد ريان جيجز أن تولي المسؤولية الفنية لناديه هي أكثر لحظة يفتخر بها في حياته.

وقال اللاعب والمدرب الويلزي - في أول مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة عقب توليه المسؤولية، خلفا للمُقال ديفيد مويس - "أنا فخور وسعيد، متوتر قليلا، ولكنني كما أنا كلاعب، لا أستطيع أن انتظر لمباراة السبت".

وأضاف "يجب أن أقول إنها أكثر لحظة افتخر بها في حياتي.. النادي كان أكبر جزء من حياتي منذ أن كنت في الـ14.. وعندما طلب مني اد وودوارد رعاية الفريق للمباريات الأربع القادمة، لم يكن لدي أي تردد في الموافقة".

وتابع أنه "كان أسبوعا صعبا وفيه الكثير من الجدل بعد أن حل محل ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد، وكانت صدمة بالنسبة لي يوم الثلاثاء عندما تحدثت إلى نائب الرئيس التنفيذي إد ودوارد وأبلغني أن ديفيد سيغادر وطلب مني أن تولي المسئولية".. موجها الشكر لمديره الفني السابق لمنحه الفرصة الأولى له في التدريب.

وأكد جيجز على أنه يرغب في إعادة الابتسامة على وجوه المشجعين.. وقال مازحا إن "إحدى أولى مهامه كمدير للفريق هو أن يكافيء نفسه بتوقيع عقد جديد لمدة خمس سنوات".