الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا نسبيا نهارا خاصة على المناطق الداخلية ومعتدل الحرارة ليلا وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام.



> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية " 10 - 20 كم" ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/ساعة خلال فترتي بعد الظهر والمساء.



> البحر .. خفيف الى متوسط .. ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة العاشرة و38 دقيقة صباحا وعند الساعة الحادية عشرة و41 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الرابعة و 75 دقيقة مساء.

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