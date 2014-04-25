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محافظ البحر الأحمر لسفراء «الأسيان»: كونوا سفراء لنا في بلادكم‎

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محافظ البحر الأحمر لسفراء «الأسيان»: كونوا سفراء لنا في بلادكم‎ محافظ البحر الأحمر لسفراء «الأسيان»: كونوا سفراء لنا في بلادكم‎

جانب من إجتماع سفراء «الأسيان» بأحد فنادق الجونه

طالب اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، سفراء دول رابطة الأسيان بالقاهرة – خلال عقد اجتماعهم السنوي بأحد فنادق الجونه بمدينة الغردقة- بأن يكونوا سفراء للبحر الأحمر في بلادهم لدعوة مواطنيهم لزيارة البحر الأحمر وقضاء أجازاتهم مع أسرهم ونقل صورة الأمن والأمان التي تسود مدن البحر الأحمر.

وناقش محافظ البحر الأحمر مع سفراء دول الأسيان كيفية التعاون بين ودول الأسيان في كافة مجالات الاستثمار وخاصة الاستثمار السياحي وزيادة العلاقات بين هذه الدول ومصر عن طريق توقيع مذكرات التفاهم في كافة المجالات والاستثمارات وتبادل البروتوكولات.

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر علي استعداد تام للاستثمار بها في أي من المجالات التي ترغب هذه الدول، ودعا عبدالله وكالات السفر والسياحة في رابطة دول الأسيان للسفر إلي البحر الأحمر.

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