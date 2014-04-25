ثياب بتوقيع "صولا" من تصميم نيكولا جبران لأهداف إنسانيّة

فكرة جميلة طرحها المصمّم اللبنانيّ العالميّ نيكولا جبران على الفنّانة أصالة نصري تمحورت حول إطلاق مجموعة "تي شيرتات" مميّزة تحمل توقيع "صولا" وتهدف إلى دعم المؤسّسات والجمعيات الخيريّة.

مجموعة مميّزة من "التي شيرتات" أطلقتها الفنّانة أصالة نصري من خلال برنامجها "صولا" بموسمه الثالث، مصرّحةً بأنّها أحبّت فكرة المصمّم اللبنانيّ العالميّ نيكولا جبران، الذي تتعامل معه دائماً، بإطلاق هذه المجموعة الخاصّة على أن يتمّ عرضها للبيع، وأن يعود ريعها لدعم المؤسّسات الخيريّة.

سيطر على هذه المجموعة اللون الأبيض الذي يرمز إلى السلام وحملت رسومات وأفكار مختلفة إبتكرها نيكولا جبران بتصاميم لافتة، وألوان زاهية طبّقها بتقنية عالية.

نيكولا جبران، كعادته دائماً، يدهشنا بأفكاره الجميلة وإبتكاراته المميّزة التي ظهرت جليّة من خلال خطوط مجموعة "صولا" الجديدة التي تحمل أبعاداً وآفاقاً إنسانيّة مميّزة.