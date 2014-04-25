أخبار عاجلة

الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو -
خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين -
اتحاد المقاولين يطلق مبادرة «يلا نشتغل» لتوفير 3 ملايين فرصة عمل -
انتشال جثة أحد ضحايا غرق سيارة بـ«نيل قنا» -
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية -
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري -
«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت -
نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة -
محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور .. محافظ البحر الأحمر يطالب السفراء الآسيويين بدعوة مواطنيهم لزيارة مصر

Google+ Print
بالصور .. محافظ البحر الأحمر يطالب السفراء الآسيويين بدعوة مواطنيهم لزيارة مصر بالصور .. محافظ البحر الأحمر يطالب السفراء الآسيويين بدعوة مواطنيهم لزيارة مصر

محافظ البحر الأحمر يعمل علي تنشيط السياحة

طالب اللواء أحمد عبدالله ، محافظ البحر الأحمر ، سفراء دول رابطة الأسيان بالقاهرة خلال عقد اجتماعهم السنوي بأحد فنادق الجونه بمدينة الغردقة بأن يكونوا سفراء للبحر الأحمر في بلادهم لدعوة مواطنيهم  ; لزيارة البحر الأحمر ، وقضاء أجازاتهم مع أسرهم ، ونقل صورة الأمن ، والأمان التي تسود مدن البحر الأحمر.


> وناقش محافظ البحر الأحمر مع سفراء دول الآسيان كيفية التعاون بين ، ودول الآسيان في كافة مجالات الاستثمار وخاصة الاستثمار السياحي وزيادة العلاقات بين هذه الدول ومصر عن طريق توقيع مذكرات التفاهم في كافة المجالات والاستثمارات ، وتبادل البروتوكولات وأوضح أن محافظة البحر الأحمر علي استعداد تام للاستثمار بها في أي من المجالات التي ترغب هذه الدول.

ودعا عبدالله وكالات السفر والسياحة في رابطة دول الاسيان للسفر إلي البحر الأحمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي بعنوان "إفريقيا فى قلب مصر"

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية