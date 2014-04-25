خلافات الجيرة تتسبب فى إصابة 6 أشخاص بمنفلوط

تعرض 6 أشخاص للإصابة فى مشاجرة بين بعض أهالى منطقة بندر منفلوط بأ سيوط بسبب خلافات الجيرة.

يُشار إلي أن بلاغ كان قد وصل لمركز شرطة منفلوط من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بشارع عمر بن الخطاب بندر منفلوط.

وبالانتقال ، والفحص تبين أن شقي النزاع طرف أول على . ش . ف 29 سنة -استرجي- مصاب بكسر بالمرفق الأيسر وجرح بفروة الرأس -آمال . ر . ف س35 ربة منزل .. مصابة بجرح وكدمة بفروه الرأس وخميس . ر . ف سن 35 حاصل على دبلوم - مصاب بجرح رضي بفروه الرأس-

> وطرف ثان حسن . ع . ع سن 39 سائق.. مصاب بجرح قطعي بالأنف.-فولي. ع . ع سن 47 فلاح – مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيسر .

-ليلي . ع . ع سن 40 ربة منزل .. مصابة بجرح بالوجه..مقيمين بذات الناحية

ترجع تفاصيل المشاجرة إلي ، حدوث مشادة كلامية بينهم..لخلافات الجيرة..تطورت إلى مشاجرة تعدي كلا منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات بسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهم .