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بوتين يدعو لزيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوى

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بوتين يدعو لزيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوى بوتين يدعو لزيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوى

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوي التي ينمو الطلب العالمي عليها.. مشددا على ضرورة أن تزود روسيا حلفاءها وشركاءها بأسلحة الدفاع الجوي الحديثة.

وقال بوتين  فى كلته خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة التعاون العسكري الفني بين روسيا والدول الأجنبية اليوم الجمعة وأوردتها وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية  إن “منظومات الدفاع الجوي من طراز (أس 300) و(أس 400) و(بانتسير أس1) تحتل المركز الأول في سوق العالم للأسلحة من حيث قدراتها الفنية والقتالية وأمانتها وبساطة تشغيلها”، مطالبا بزيادة إنتاج منظومات الدفاع الجوي التي تلقى رواجا في السوق.

وذكر بوتين أن أكثر من 60 دولة تقع في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا الشمالية تستخدم منظومات الدفاع الجوي الروسية، وتتزايد اهتمام دول أميركا اللاتينية أيضا بها.

وبلغت حصة روسيا في صادرات أسلحة الدفاع الجوي إلى سوق العالم حوالي 33 %، وارتفعت حصة أسلحة الدفاع الجوي في إجمالي الصادرات الروسية من الأسلحة من 13 % في عام 2012 إلى 20 % في عام 2013.

وخصصت منظومة (أس-400 تريومف) لتدمير وسائل الهجوم الجوي – الفضائي على اختلاف أنواعها، وتستطيع ضرب 36 هدفا بـ72 صاروخا في آن واحد من على بعد 400 كيلومتر.

وخصصت منظومة (بانتسير أس1) لحماية المنشآت العسكرية والإدارية والصناعية ومناطق محددة من الطائرات والصواريخ المهاجمة، وتستطيع ضرب 4 أهداف في آن واحد من على بعد 20 كيلومترا أفقيا و15 كيلومترا عموديا.

ا.ش.ا

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